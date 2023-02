0,4 Punkte an Medaille vorbei: Nur „Blech” für Halbzeitleader Kraft in Windlotterie

Bitterer WM-Auftakt für ÖSV-Adler Stefan Kraft: Der Salzburger verpasste nach Halbzeitführung als Vierter um 0,4 Punkte eine Medaille. Gold holte der Pole Piotr Zyla, Silber und Bronze ging an die Deutschen Andreas Wellinger und Karl Geiger.

Planica ‒ Skispringer Stefan Kraft hat in der Normalschanzen-Windlotterie von Planica eine Niete gezogen und nach Halbzeitführung den "Blech"-Rang belegt. Der Salzburger wurde am Samstag wie einige andere im Finale bei kniffligen Bedingungen zurückgeworfen und musste sich 0,4 Punkte hinter Bronze mit Rang vier begnügen. Der Titel ging wie schon 2021 an den Polen Piotr Zyla, der von günstigem Wind profitierte und von Rang 13 noch zu Gold sprang.