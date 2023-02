Siege für Schwaz und Innsbruck: Tiroler Festspiele am Handballparkett

Ausreichend Grund zum Jubeln hatten am Samstag die Tiroler Handballer.

Schwaz, Innsbruck – Schwaz Handball Tirol besiegte in der HLA Meisterliga Tabellenschlusslicht Bärnbach/Köflach 26:21 (13:13) und feierte den vierten Saisonerfolg. Nach ausgeglichener erster Hälfte kamen die Tiroler besser aus der Kabine, ließen in den ersten sieben Minuten keinen Gegentreffer zu und erarbeiteten sich einen Vier-Tore-Vorsprung. Im Anschluss ließen Toptorschütze Petar Medic (10 Tore) und Co. nichts mehr anbrennen und feierten einen ungefährdeten Erfolg.