„Mit 12 Jahren wollte ich Weltmeister werden“

Der Nordische Kombinierer Jo Lamparter ist der Top-Favorit bei der Weltmeisterschaft. Er spricht über Hobbys, hartes Training und was er macht, wenn er verliert.

In welchem Alter hast du mit Skispringen angefangen?





Ich bin mit acht Jahren zum Skispringen gekommen, und es hat mich nicht mehr losgelassen. Andreas Felder hat mich trainiert, später ist dann auch Langlaufen dazugekommen.

Was taugt dir so an der Nordischen Kombination und springst du lieber oder läufst du lieber?

Das Tolle ist, dass da zwei ganz unterschiedliche Bewegungsarten zusammenkommen. Ich mag beides sehr gerne, manchmal trainiere ich mehr Springen, manchmal mehr das Langlaufen. Aber letztlich muss ich bei beidem gleich gut sein. Natürlich ist das schwierig, aber nur springen oder langlaufen wäre mir zu langweilig.

Was wolltest du als Kind ursprünglich werden?

Ich wusste schon mit zwölf Jahren, dass ich Profisportler und Weltmeister werden will. Ich hatte gar keinen Plan, was ich getan hätte, wenn das nicht funktioniert hätte.

Glaubst du, dass junge Leute wegen dir jetzt mehr zur Nordischen Kombination kommen?

Ja, es gibt sehr viele Kinder und Jugendliche, die sehr motiviert sind, diesen Sport zu machen. Es ist sehr cool, dass ich mit 21 Jahren ein Vorbild bin. Wenn man das als Profi machen will, braucht man viel Biss, aber auch Eltern die Zeit haben, und man muss viel Freizeit investieren.

Apropos Freizeit, was tust du da am liebsten?

Ich bin sehr mit meiner Heimatgemeinde Rum verbunden, ich bin bei der Musikkapelle und bei den Mullern, den Stemmern und den Schuhplattlern. Beim großen Muller¬umzug am 12. Februar in Rum wäre ich natürlich schon sehr gerne dabei gewesen, aber der Sieg in Schonach im Schwarzwald (Deutschland) war natürlich auch nicht schlecht (lacht).

Du betreibst eine Wintersportart und trainierst praktisch jeden Tag, aber hast du im Sommer dafür lange Ferien?

Nein, denn die Erfolge, die man im Winter hat, werden im Sommer gemacht. Ich habe nur so etwa drei Wochen Urlaub auf das Jahr verteilt.

Du hast das Gymnasium in Stams 20/21 abgeschlossen. Warst du ein guter Schüler? Nein, die Doppelbelastung Training und Schule war sehr schwer für mich. Vor allem in Deutsch war ich richtig schlecht.

Was haben deine Eltern immer zu dir gesagt? Jo, bitte mach, was dir am meisten liegt, wir stehen hinter dir. Ich habe oft gezweifelt, vor allem in Stams. Die Schule hat mich oft sehr gefuchst. Wenn du Spitzensportler werden willst, riskierst du viel, und im Internat hatte ich am Anfang brutal Heimweh.

Du warst heuer extrem erfolgreich, bei Olympia 2022 ist sich das Stockerl knapp nicht ausgegangen, wie gehst du damit um?

Oft war es wie verhext, aber meine Eltern und mein Umfeld haben mir geholfen und ich habe einen Trainer, der mich unterstützt. Das war ein Schlüssel dafür, dass man es wieder schafft, sich zu motivieren.

Du sagtest einmal auf die Analyse eines Reporters, dass bei einer anderen Taktik, ein Sieg möglich gewesen wäre: „Hatti, wari, tati (hätte ich, wäre ich, täte ich, Anm.).“

Ja, es bringt nichts, sich zu ärgern, man muss schauen, was man besser machen kann.

Steckbrief

Geboren am 8. November 2001 (21 Jahre), lebt in Rum

Hobbys: Radfahren, Skifahren, Bergsteigen, Musik und Schuhplatteln

Größte Erfolge:

2021 bei der WM in Oberstdorf: Gold auf der Großschanze, Bronze im Team, Gold im Teamsprint mit Lukas Greiderer

2021: Gold bei der Junioren-WM im Einzel, viermal Junioren-Weltmeister.

2022: Bei Olympia in Peking verfehlt er das Stockerl knapp.

2023: Gewinn des Nordic Triple in Seefeld und des letzten Weltcups vor der WM.

