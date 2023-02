Mann griff in Deutschland Polizeihund mit Messer an: Rettung mit Not-OP

Ein Einsatz hätte in Hamburg einen Polizeihund beinahe das Leben gekostet: Er wurde in einer Wohnung in Hamburg von einem Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt.

Hamburg – Ein Mann hat in Hamburg einen Polizeihund mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen schwer verletzt. "Haix" sei nach dem Zwischenfall bei einem Einsatz in einer Wohnung in Hamburg-Lohbrügge in eine Tierklinik gebracht und dort umgehend operiert worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Hund sei nunmehr außer Lebensgefahr.