Tiroler Hilfsgüter sind im türkischen Erdbebengebiet gut angekommen

Neben Initiator Onay meldete sich u. a. Can Baran, um die Hilfsgüter mit einem Pkw zu begleiten und die Reise zu dokumentierten. Bis Ankara ging es mit dem privaten Pkw, von dort mit einem Geländewagen in die Erdbebengebiete. Die Lkw kamen zollfrei durch, weil sie Hilfsgüter beinhalteten. In der Türkei angekommen, fuhr der erste Lkw in die ostanatolische Stadt Malatya, der zweite nach Adiyaman und der dritte nach Antakya – die Hauptstadt der Provinz Hatay, eines der am stärksten von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Gebiete der Türkei.