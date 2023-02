Nach mehr als einer Woche: In Papua-Neuguinea entführte Geiseln wieder frei

Port Moresby – Nach mehr als einer Woche in der Gewalt ihrer Entführer sind ein in Papua-Neuguinea verschleppter Professor aus Australien und zwei örtliche Kollegen wieder auf freiem Fuß. Das berichtete der australische Fernsehsender ABC am Dienstag. Die Wissenschaftler hatten im abgelegenen Hochland rund um den Mount Bosavi Feldforschung betrieben, als sie zusammen mit mehreren Guides von einer bewaffneten Gruppe entführt wurden.