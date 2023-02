Tiroler Duo Lamparter und Slamik jubelte mit Mixed-Team über WM-Bronze

Planica – Österreichs Team in der nordischen Kombination hat in der WM-Premiere des Mixed-Bewerbs die Bronzemedaille geholt. Stefan Rettenegger, Annalena Slamik, Lisa Hirner und Johannes Lamparter sicherten dem ÖSV-Team in Planica damit die vierte Medaille, die zweite in der Kombination. Tags zuvor hatte Franz-Josef Rehrl im Einzel ebenfalls Bronze erobert.