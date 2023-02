„Grubertaler“ feiern die 20. Ramba Zamba Nacht in Tulfes

Tulfes – Die Grubertaler, Tirols erfolgreiche Chartstürmer, gehen mit ganz viel Schwung in ihr 22. Bühnenjahr, und schon bald folgt das nächste Highlight. Im Rahmen ihrer Jubiläumstour feiern die Volderberger am Samstag, den 4. März, ihre inzwischen 20. „Ramba Zamba Nacht“ im VZ in Tulfes!