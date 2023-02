Mit 32 Jahren am Ziel der Medaillenträume angelangt: Ofner gewann WM-Silber

Bakuriani – Ski-Crosserin Katrin Ofner ist zu ihrem vorläufigen Karriere-Höhepunkt gebrettert. Die 32-jährige Steirerin eroberte bei der Freestyle-WM in Georgien am Sonntag die Silbermedaille. Es ist die erste Medaille für Ofner bei einem Großanlass. Gold ging an die Dominatorin und Titelverteidigerin Sandra Näslund aus Schweden, Bronze an die Schweizerin Fanny Smith. Es war die siebente WM-Medaille der ÖSV-Ski-Crosser, die erste seit Gold für Andrea Limbacher 2015 am Kreischberg.

Von „extremer Dankbarkeit“ gezeichnet, stand Ofner im Zielraum von Bakuriani. „Es ist so viel Scheiße gewesen in letzter Zeit. Ich bin einfach froh, dass ich da stehen kann und eine Medaille kriege - voll geil“, sagte Ofner bereits schluchzend im ORF. Im zwölften Anlauf bei einem Großereignis klappte es mit der Medaille. „Ich bin am Start gestanden beim Finale und dachte mir: Vollgas, was anderes brauche ich nicht. Einen vierten Platz habe ich schon“, erinnerte die Kobenzerin an Blech in Deer Valley vor bereits zwölf Jahren.