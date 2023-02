Ofner gewann WM-Silber, Gold an Favoritin Näslund

Bakuriani – Ski-Crosserin Katrin Ofner ist zu ihrem vorläufigen Karriere-Höhepunkt gebrettert. Die 32-jährige Steirerin eroberte bei der Freestyle-WM in Georgien am Sonntag die Silbermedaille. Es ist die erste Medaille für Ofner bei einem Großanlass. Gold ging an die Dominatorin und Titelverteidigerin Sandra Näslund aus Schweden, Bronze an die Schweizerin Fanny Smith.