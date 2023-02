Elf Verletzte bei Unfall mit Kleinbus in Niederösterreich

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus wurden in Achau im Bezirk Mödling elf Menschen verletzt. In dem Bus saßen sechs Kinder.

St. Pölten – Ein Unfall mit einem Kleinbus auf der B15 bei Achau (Bezirk Mödling) hat am Samstagabend elf Verletzte gefordert. Der voll besetzte Bus, in dem auch sechs Kinder saßen, dürfte mit einem Pkw kollidiert und in weiterer Folge von der Straße abgekommen sein. Er landete im Graben. Alle neun Insassen des Busses und die beiden Personen im Pkw wurden verletzt. Sie wurden mit der Rettung in umliegende Spitäler gebracht, berichtete die Feuerwehr Achau am Sonntag gegenüber der APA.