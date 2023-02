Wütende Braut beging am Hochzeitstag in Bayern zwei Straftaten

Am Tag ihrer Hochzeit erhielt eine Braut in Bayern Besuch von der Polizei: Sie hatte nämlich nicht den vollen Preis ihrer Hochsteckfrisur bezahlt und dann auch noch das Auto der Friseurin beschädigt.

Oberfranken – Am Tag ihrer Hochzeit hat eine Braut in Oberfranken gleich zwei Straftaten hintereinander begangen und Ärger mit der Polizei bekommen. Erst sei die 32-Jährige wutentbrannt aus einem Friseurgeschäft in Hof gestürmt, ohne den vollständigen Preis für ihre Brautfrisur gezahlt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Danach habe sie den Wagen der Friseurin angefahren.