Zwei Fälle von Gewalt und Todesdrohungen in der Familie in Wien

Wien – Die Wiener Polizei ist am Samstag in zwei Fällen von Gewalt und Todesdrohungen innerhalb von Familien eingeschritten. Täter waren jeweils Männer, sie wurden vorübergehend festgenommen und erhielten Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote auferlegt.

Gegen 9 Uhr hatte in Liesing eine Frau die Polizei verständigt und angegeben, von ihrem 32-jährigen Cousin mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Außerdem soll er die zwei minderjährigen Kinder der Frau bedroht und den Küchenofen beschädigt haben. Der Mann ließ sich in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß gegen den 32-jährigen Mann mit unklarer Staatsbürgerschaft. Wie in dem anderen Fall ist der Mann der Frau derzeit nicht in Österreich. Der Cousin hatte deshalb gemeint, die Familie dürfe die Wohnung nicht ohne seine Zustimmung verlassen. (APA)