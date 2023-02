FC Bayern zeigte Union Berlin im Spitzenspiel die Grenzen auf

München – Der FC Bayern München hat am Sonntag zum Abschluss der 22. Runde in der deutschen Bundesliga eine Statement gesetzt. Der Serienmeister feierte im Schlagerspiel gegen Herausforderer Union Berlin einen verdienten 3:0-(3:0)-Sieg und holte sich die Tabellenführung von den punktegleichen Dortmundern (jeweils 46 Zähler) zurück. Die Gäste aus Berlin bleiben mit nun drei Punkten Rückstand Dritter. Der SC Freiburg kam gegen Bayer Leverkusen nicht über ein Heim-1:1 hinaus.

Bei unwirtlichen, nasskalten Bedingungen liefen die Bayern in der ersten Hälfte heiß und zeigten vor 75.000 Zuschauern, wer in der Allianz-Arena der Herr im Hause ist. Eric Maxim Choupo-Moting brachte den Titelverteidiger nach Vorarbeit des starken Kingsley Coman per Kopf in Führung (31.). Nur neun Minuten später war es diesmal der Franzose, der nach schnellem, direkten Spiel auf 2:0 erhöhte.