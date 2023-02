Über 12.000 Jugendliche im Jugendzentrum „Smile“ in Reutte

An der Notwendigkeit der Einrichtung am Standort beim Schulzentrum gebe es keinen Zweifel. Poberschnigg: „Es könnten sogar neue Herausforderungen warten. Gerade zur Mittagszeit ist das Smile stark frequentiert. Da die Schulen an manchen Tagen fast zeitgleich aus haben und die Schüler zur Überbrückung bis zum Nachmittagsunterricht oder bis der Bus kommt das Smile nutzen, um sich einen Snack zu holen.“ Die Entwicklung zur Mittagszeit werde derzeit genauer beobachtet. (fasi)