Förderungen für E-Bikes werden ausgeweitet

Wien – Das Klimaschutzministerium stellt auch für das Jahr 2023 Förderungen für E-Bikes bereit. „In Zusammenarbeit mit dem Sportfachhandel wurde eine Fortsetzung der erfolgreichen Förderoffensive für E-Fahrräder, Transporträder und Falträder mit und ohne E-Antrieb beschlossen“, so das Klimaministerium in einer Aussendung am Sonntag.