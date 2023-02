Zehntausende Mexikaner demonstrieren gegen Umbau der Wahlbehörde

Mexiko-Stadt – Zehntausende Menschen haben in Mexiko gegen eine vom linkspopulistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador angestoßene Reform demonstriert, die den Einfluss der unabhängigen Wahlbehörde (INE) drastisch beschneiden soll. Die unter dem Motto "Mi voto no se toca" (Meine Stimme wird nicht angetastet) protestierenden Demonstranten tauchten den zentralen Zócalo-Platz in der Hauptstadt Mexiko-Stadt am Sonntag (Ortszeit) in Weiß und Pink, die Farben der INE.