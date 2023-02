Mehr als bloß Beobachter: Osterfestival Tirol geht in die 35. Auflage

Hall, Innsbruck – Das Osterfestival Tirol mit Spielstätten in Hall und Innsbruck geht als Fixpunkt im Kulturkalender heuer schon in die 35. Auflage. Das kleine, engagierte Team um Festivalleiterin Hannah Crepaz vermochte selbst den mit Corona-Lockdowns gespickten Jahren 2020 und 2021 zu trotzen: Verschoben und x-fach umgeplant, konnte das Festival stattfinden. Ähnliches glückte nicht vielen Veranstaltern.

Der Veranstaltungsreigen steht unter dem Motto „fließend“: Kunstformen und Genres verschmelzen, Grenzen werden überschritten. So verschwimmen im Fall von „Rhythmus & Rausch“, der Performance am Eröffnungstag (24. März, Salzlager Hall), Grenzen zwischen den Performern und dem Publikum. Bei „Hear Eyes Move. Dances with Ligeti“ (1. April, Congress Innsbruck) verbinden sich Live-Musik und Tanz.

Vorboten des Festivals sind im Raum Wattens-Hall-Innsbruck bereits seit Aschermittwoch in verschiedenen Lokalitäten zu vernehmen: In gesamt „40 Orten“ wird in der Fastenzeit täglich außer sonntags ein kurzes Konzert am Nachmittag angeboten. Und die kommenden Samstage gehören ab 11 Uhr dem Orgelspiel.