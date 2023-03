Aufregung um teuren Strom und das Gesundheitssystem: Das war „Tirol Live“

Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl und Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl hatte in den letzten Tagen für viel Aufregung bei den Energieversorgern gesorgt. Diese müssten bis April ihre Preiskalkulation offenlegen und für Transparenz sorgen. Ab Juni will unter anderem die Tiwag die Strompreise erhöhen, manche Anbieter haben das bereits getan. Am Mittwoch äußerte sich Zangerl bei „Tirol Live“ zu den Strompreis-Erhöhungen.