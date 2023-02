Zerstückelte Leiche einer Mode-Influencerin in Hongkong aufgefunden

Die Polizei entdeckte Leichenteile, einen Fleischwolf und eine elektrische Säge im Haus des Schwiegervaters. Ein Schädel und Rippen waren in einem Suppentopf, in der Kühltruhe lagen Beine. Nach dem Torso und den Händen werde noch gesucht.

Hongkong – Der gewaltsame Tod einer Mode-Influencerin, deren Leiche zerstückelt wurde, schockt die asiatische Hafenmetropole Hongkong. Nach dem grausamen Tod der 28-jährigen Abby Choi wurden laut Medien ihr Ex-Mann, Schwager, ihre Schwiegereltern und die Geliebte des Schwiegervaters in Haft genommen. Die Mutter einer Tochter war bekannt in sozialen Medien, besuchte Fashion-Veranstaltungen in der Welt und trat als Model in Magazinen auf. Auf Instagram hatte sie 114.000 Follower.