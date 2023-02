Technischer Defekt löste Brand in Völser Betrieb aus

Völs – Die Freiwillige Feuerwehr Völs und die Berufsfeuerwehr Innsbruck mussten Montagfrüh zu einem Brand in einem Betrieb in Völs ausrücken. Als die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr eintrafen, stand ein Kühlturm im inneren des Gebäudes bereits in Vollbrand. Das Gebäude wurde evakuiert.