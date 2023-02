Bruder von Musik-Superstar Madonna gestorben

New York – Ein Bruder der US-Musikerin Madonna (64) ist tot. Anthony Ciccone sei im Alter von 66 Jahren gestorben, teilte sein Schwager, der US-Musiker Joe Henry, bei Instagram mit. Aus dem Umfeld der Sängerin wurde der Tod von Ciccone am Montag bestätigt. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt, auch Madonna äußerte sich zunächst nicht. Die Sängerin, die mit Songs wie "Like A Prayer" oder "Frozen" weltberühmt wurde, wuchs mit mehreren Geschwistern im US-Bundesstaat Michigan auf. (APA, dpa)