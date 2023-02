Mehrere hundert Kilogramm Kokain an französischem Strand gefunden

Nantes – An einem Strand im Norden Frankreichs haben Behörden mehrere Kilogramm Kokain gefunden. Bei "etwa dreißig sichergestellten Sackerln" hätten "erste Tests" ergeben, dass es sich um die Droge handelt, sagte der Staatsanwalt der Stadt Cherbourg, Pierre-Yves Marot, am Montag. Demnach wurden am Sonntag am nahe gelegenen Strand von Réville "zwischen 700 und 800 Kilogramm" Kokain gefunden. Es ist nicht das erste Mal, dass an einem französischen Strand Kokain gefunden wurde.