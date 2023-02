Um 21 Prozent mehr als angenommen: BTV mit deutlichem Gewinn-Plus

Innsbruck – Die Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) hat auf Basis des durch den Vorstand aufgestellten, allerdings noch nicht abschließend geprüften Konzernjahresabschlusses einen Konzernjahresüberschuss vor Steuern zum 31.12.2022 in einer Bandbreite zwischen 100 und 105 Mio. Euro erzielt. Dies würde im Vergleich zu dem für dieses Geschäftsjahr veröffentlichten Ausblick einen Anstieg um 21 Prozent bedeuten. Eine wesentlich über den Erwartungen liegende Ertragsentwicklung habe dafür die Basis geschaffen, so die BTV in einer Aussendung am Montag.