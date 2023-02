US-Finanzministerin und Saudi-Außenminister in Kiew

US-Finanzministerin Janet Yellen ist am Montag überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Sie kündigte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Überweisung der ersten 1,25 Mrd. Dollar Hilfsgelder aus dem jüngst beschlossenen 9,9 Mrd.-Dollar-Topf an. Der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud war bereits am Sonntag in Kiew, wie am Montag bekannt wurde.





Die USA würden dem Land so lange wie nötig zur Seite stehen, sagte Yellen und äußerte sich damit ähnlich wie US-Präsident Joe Biden, der in der vergangenen Woche ebenfalls unangekündigt in der Ukraine gewesen war.

Der saudi-arabische Außenminister war am Sonntag mit einer hochrangigen Delegation in Kiew und hat dort Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das berichtete der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Montag (Ortszeit) in Washington. Während des Besuchs hätten die Saudis die Lieferung von Hilfsgütern im Wert von 400 Millionen US-Dollar versprochen, darunter Generatoren und Energielieferungen.