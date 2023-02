Trauer um Horst Rainer, den Begründer der „Textil-Rost-Art“

Innsbruck, Kirchdorf – Wer rostet, der rastet nicht: Im Bezug auf den Künstler Horst Rainer könnte man ein geläufiges Sprichwort in dieser Weise abwandeln. Denn Rainer, bekannt geworden für die von ihm entwickelte, in dieser Form wohl einzigartige Technik der „Textil-Rost-Art“, war sein Leben lang unermüdlich kreativ tätig. Auch noch nach seinem 85. Geburtstag, den er am 9. November gefeiert hatte, betonte er im TT-Gespräch, dass er trotz angegriffener Gesundheit weiterarbeiten und bis zuletzt „offen für schöne Dinge“ bleiben wolle.

Von diesen schönen – und originellen Dingen – hat er viele geschaffen. In Erpfendorf baute der in der Steiermark aufgewachsene Künstler einen Skulpturenpark auf, den er über 25 Jahre lang leitete. Seit 1996 war er, mit Atelier und Wohnung, im kreativen Biotop am Weyrer-Areal in Innsbruck-Mühlau ansässig.