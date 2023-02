Der 23-Jährige, der am Freitagabend einen 19-Jährigen in Innsbruck lebensgefährlich verletzt haben soll, ist wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte am Montag Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes. Die Ermittler werten den Messerangriff aufgrund des Verletzungsbildes und des Tatablaufs als Mordversuch.