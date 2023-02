Sunak wirbt in Nordirland um Unterstützung für Einigung mit EU

Die am Montag erzielte Einigung soll einen jahrelangen Streit zwischen der EU und Großbritannien beenden. Damit wird der Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs vereinfacht.

Belfast, London – Nach der Einigung mit der EU auf neue Brexit-Regeln für Nordirland hat der britische Premierminister Rishi Sunak an Ort und Stelle um Unterstützung geworben. Der konservative Regierungschef war in Nordirland unterwegs, um die Vereinbarungen zu erläutern. Die neu ausgehandelten Regeln sicherten der Provinz ihre Souveränität und einen festen Platz im Vereinigten Königreich, sagte Sunak am Dienstag dem Sender BBC.