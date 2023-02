Eltern-Kind-Pass: Ärzte stellen wieder Vertragskündigung in den Raum

Seit Ende der 1990er-Jahre war an den Tarifen für die Ärzte nichts mehr geändert worden. Das hatte für großen Ärger bei den Ärztevertretern gesorgt. Es wurde mit Vertragsausstieg gedroht, was der bereits im Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen festgeschriebenen Reform der Maßnahme einen großen Schub verlieh. Der Bund legte ein Budget fest, Kammer und Sozialversicherung begannen zu verhandeln.

Mitte März wird darüber bei einer Bundeskuriensitzung der Ärztekammer entschieden. In Salzburg und mehreren anderen Bundesländern sind laut Salzburger Nachrichten aber viele der Meinung, dass man jedenfalls kündigen sollte. Bei Kuriensitzungen in den Bundesländern stehen in dieser Woche Automatismen zur Diskussion: So könnte beschlossen werden, dass die Landesärztekammern auch ohne einen Beschluss im Bund kündigen werden.