Transit: Salvini nach Treffen mit Gewessler unversöhnlich

Rom – In dem seit Jahren schwelenden Transitstreit rund um die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen hat Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag ihren italienischen Amtskollegen Matteo Salvini (Lega) in Schweden getroffen. Anschließend sparte Salvini nicht mit harten Tönen: „Schluss mit den inakzeptablen Fahrverboten am Brenner, sonst wird Italien weiterhin ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission fordern", so Salvini in einer Presseerklärung.