Viele Teilzeit-Kräfte würden gerne mehr arbeiten, viele Vollzeit-Kräfte weniger

Eine Erhebung des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts zeigt, dass unselbstständig Beschäftigte ihre Arbeitszeit in den vergangenen acht Jahren um durchschnittlich 0,9 Wochenstunden reduziert haben. Wenig überraschend reduzierten Besserverdienerinnen und Besserverdiener ihre Arbeitszeit stärker als weniger gut verdienende Menschen in Österreich. Die größte Stundenreduktion fand unter den 20 Prozent statt die am besten verdienen.

„Eine kürzere Wochenarbeitszeit muss man sich auch leisten können", so Momentum-Ökonom Jakob Sturn. „Die Arbeitszeitverkürzung findet vor allem bei jenen statt, für die die Stundenlöhne ohnehin am höchsten sind. Weniger zu arbeiten kostet sie am meisten. Damit ist unwahrscheinlich, dass steuerliche Anreize viel bewirken werden außer einen hohen Einnahmenverlust für den Staat", spielte er auf kürzliche Aussagen von Wirtschaftsminister Martin Kocher an. Dieser will „positive Anreize" für mehr Vollzeit setzen.