Stillstand darf es in der Formel 1 nicht geben. Deshalb nimmt die Königsklasse des Motorsports Änderungen vor – im Rennkalender, bei der Sicherheit oder auch bei den Sprints. Wir haben für euch die wichtigsten Neuerungen in der am Sonntag (16.00 Uhr/live TT.com-Ticker) in Bahrain beginnenden Saison auf einen Blick: