Mann bei Bushaltestelle in Innsbruck beschimpft, in Auto gezerrt und geschlagen

Bei einer Bushaltestelle am Innsbrucker Grabenweg nahm in der Nacht auf Dienstag ein gewalttätiger Angriff seinen Anfang. Ein Mann wurde dort offenbar ins Auto gezerrt, zu einem Schotterparkplatz gefahren und geschlagen.

Innsbruck – Ein 27-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden. Der Mann wartete gegen 23.20 Uhr am Grabenweg – bei der Bushaltestelle Baggersee bzw. vor der Hausnummer 78 – auf den Bus. Dann blieb seinen Angaben zufolge ein Pkw vor ihm stehen. Der Beifahrer beschimpfte den 27-Jährigen, forderte ihn zum Einsteigen auf und packte ihn am Arm. Der Lenker fuhr daraufhin mit dem 27-Jährigen und zwei weiteren Personen zu einem Schotterparkplatz bei den Peerhöfen in Ampass.