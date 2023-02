Bus und Pkw stießen in Pettneu zusammen: Lehrerin und Schülerinnen verletzt

Pettneu – Ein Zusammenstoß eines voll besetzten Linienbusses mit einem Pkw auf einer Landesstraße in Pettneu am Arlberg hat Dienstagvormittag vier Verletzte gefordert. Ein 57-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit einem vollbesetzten Linienbus auf der L68 in Richtung St. Anton unterwegs. Laut Polizei bog ein 23-jähriger deutscher Pkw-Lenker bei einer Kreuzung plötzlich in die Landesstraße ein. Beide Fahrzeuge bremsten ab, ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Vier im Bus stehende Personen wurden nach vorne geschleudert und kamen zu Sturz.