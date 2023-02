Fischer fanden Überreste eines vermissten Argentiniers in Hai-Magen

Buenos Aires – In Argentinien sind die Überreste eines seit Tagen verschwundenen Mannes im Magen eines Hundshais gefunden worden. Am Dienstag von Behördenvertretern veröffentlichten Informationen zufolge wurde der seit Mitte Februar verschwundene Diego Barría anhand einer Tätowierung auf seinem Unterarm identifiziert. Demnach stießen zwei Fischer auf Körperteile Barrías, als sie einen Hundshai ausnahmen, den sie zuvor im Meer 1.500 Kilometer südlich von Buenos Aires gefangen hatten.

Der 32-jährige Barría war zuletzt am 18. Februar auf einem Quad-Geländefahrzeug am Strand nahe der südargentinischen Hafenstadt Comodoro Rivadavia gesehen worden. Wenige Tage nach seinem Verschwinden wurden das Quad und Barrías Helm an der Küste gefunden. Nach Einschätzung von Ermittlern der regionalen Polizeibehörde prallte der für eine Erdölfirma tätige Barría wahrscheinlich auf einen Felsen, verlor das Bewusstsein und wurde daraufhin vom Meer fortgeschwemmt.