Erste Vermutungen nach Skelettfund im Süden von Innsbruck

Innsbruck – Der Fund eines Skeletts in unwegsamem Gelände beim Lanser Bach zwischen Schloss Ambras und Innsbruck beschäftigt weiterhin die Polizei. „Wir schauen derzeit, ob es sich um einen Abgängigen handelt“, sagt Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes.

Konkret haben die Ermittler dabei zwei Vermisste aus dem Großraum Innsbruck im Auge. Mithilfe von DNA-Analysen wird überprüft, ob es sich bei der skelettierten Leiche um einen der beiden Abgängigen handelt. Wie berichtet, wurde der Tote am vergangenen Freitag entdeckt. Und zwar von einem Wanderer, der zunächst nur den Schädel fand. In etwa 20 Metern Entfernung stießen Polizeibeamte in der Folge auf die übrigen Knochen und einen Rucksack. Das Skelett war bereits von der Vegetation überwuchert und daher schwer zu finden.