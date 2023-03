Zugsunglück in Griechenland: Mindestens 36 Tote

In Griechenland sind bei einem schweren Zugsunglück mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 85 Menschen wurden verletzt, als am späten Dienstagabend zwei Züge kollidiert seien, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden Züge seien auf demselben Gleis aufeinander zugefahren, sagte der Gouverneur der Region Thessalien, Konstantinos Agorastos, im Fernsehsender SKAI TV. Laut ersten Vermutungen dürfte menschliches Versagen Unfallursache sein.

Ein Personenzug aus Athen war nach Behördenangaben auf der Fahrt nach Thessaloniki im Norden des Landes bei Larisa im Zentrum mit einem Güterzug zusammengestoßen. Die ersten vier Wagen des Personenzuges seien entgleist, sagte Agorastos. Die beiden Wagen an der Spitze des Zuges hätten Feuer gefangen und seien nahezu vollständig zerstört worden. Viele Passagiere hätten sich Brandwunden zugezogen und seien in Krankenhäuser transportiert worden. Rund 250 Passagiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden in Bussen nach Thessaloniki gefahren. Örtliche Medien berichteten, an Bord des Passagierzuges seien rund 350 Menschen gewesen.