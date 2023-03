Zugunglück in Griechenland: Mindestens 26 Tote

Bei einem Zusammenstoß zweier Züge in Griechenland sind am späten Dienstag nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 85 weitere Personen seien verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch im Fernsehen. Die Suche nach Überlebenden halte an, die Evakuierung der Passagiere finde unter sehr schwierigen Bedingungen statt, da die Kollision der beiden Züge sehr schwer gewesen sei.