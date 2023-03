"Im Sog Japans" - Österreicher wurde zu Askese-Bergmönch

Die erste Station auf der Reise nach Japan war in einer Videothek: Als Teenager lieh sich Grübl einen Film aus, dessen Helden die berühmt-berüchtigen Ninja-Krieger waren. "Es hat mich nicht mehr losgelassen", erzählte der Kampfkünstler. Nach einigen Jahren Judo-Training und vergeblichen Versuchen, japanische Lehrer zu kontaktieren, ließ sich schließlich ein Meister erweichen. "Einige Zeit später stand ich in einem traditionell mit Reismatten ausgelegten Trainingsraum", erinnerte sich der Niederösterreich. Trainingspartner waren nicht nur Hobbysportler, sondern auch schwersttätowierte Mitglieder der Yakuza, der japanischen Mafia.

In einer Kampfkunst-Schule in Tokio entdeckte Grübl dann auf einem Bild eine Gestalt, die sein Leben nachhaltig beeinflussen sollte: Einen Yamabushi, einen asketischen Bergmönch. Diesen Einsiedlern werden in der japanischen Folklore schier unmenschliche Fähigkeiten zugesprochen - so sollen sie über Feuer gehen können, selbst im Winter unter Wasserfällen meditieren und durch ihre Praxis die Angst vor dem Tod überwunden haben. "Ich war fasziniert. Gleichzeitig lösten mir diese Leute aber auch ein gewisses Unbehagen ein", so der Kampfkünstler.