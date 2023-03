Ende der Corona-Maskenpflicht in Wien

In Wien sind ab heute, Mittwoch, die Wiener Sonderregelungen in Sachen Corona-Maßnahmen Geschichte. Die bis Ende Februar geltende Verordnung wurde nicht verlängert. Damit gibt es keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken mehr. Auch die PCR-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitäler und Pflegeheimen entfällt, die Besuchergrenze von drei Personen pro Tag wird aufgehoben.