Lukaschenko besucht China

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko will an diesem Mittwoch einen Besuch in China beginnen. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den beiden "umfassenden strategischen Partnern", wie das Außenministerium in Peking mitteilte. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird Lukaschenko empfangen, der früher schon mehrfach China besucht hatte.