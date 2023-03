Erste-Gruppe mit mehr Gewinn dank deutlich gestiegenem Kreditgeschäft

Wien – Die Ergebnisse der Erste Group haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 von einem deutlich gestiegenen Kreditgeschäft profitiert. Im Vorjahr wuchs das Kundenkreditvolumen um 12,1 Prozent auf 202,1 Mrd. Euro an. Insgesamt hat die Erste Group 2022 einen Gewinn von 2,16 Mrd. Euro erzielt, nach 1,92 Mrd. Euro 2021. Für die Aktionäre ist eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie geplant. Zusätzlich plant die Bank einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro.

Gut war auch das wirtschaftliche Umfeld in der CEE-Region. „Die Volkswirtschaften in Zentral- und Osteuropa haben sich als widerstandsfähiger erwiesen als angenommen. Trotz der vielen Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine konnte ein solides Wirtschaftswachstum erreicht werden“, sagte Bankchef Willibald Cernko.