Zillertaler Hotel belohnt Bahnfahrer mit Ermäßigungen

In einem Zillertaler Hotel können Bus- und Zugreisende günstiger urlauben. Holländische Gäste erzählen, warum sie gern klimaschonend anreisen.

Ried i. Z. – Wieder Stau bis hinter Achenkirch durch den starken Anreiseverkehr ins Zillertal, hieß es am Samstag. Wider den Individualverkehr anreisen hieß es für Marusjka Sistermans aus Amsterdam. Die Holländerin urlaubt derzeit mit ihren beiden Kindern Joea (13) und Indy (16) im Zillertal und reiste mit dem Bus an. „Um 16.30 Uhr fuhren wir los, um 7.30 Uhr am nächsten Tag waren wir hier“, erzählen sie von der Nachtbusfahrt und Joea betont: „Ich würde es wieder so machen.“ Warum die drei mit dem Bus statt mit Auto nach Tirol fuhren? „Ich möchte nicht so lang hinterm Steuer sitzen“, sagt Marusjka Sistermans. Zudem habe der Preis gepasst: 660 Euro insgesamt inkl. Rückfahrt. Und am Urlaubsziel hält der Skibus direkt beim Hotel.





Silvia Gschößer und Markus Rist (Hotel Mari Pop). © Angela Dähling

Joost Verburg ist mit seiner Frau und den beiden Kindern mit einem Elektro-Auto ins Zillertal gefahren. An einem Montag, um dem Stau auszuweichen. „Mit dem E-Auto kostet die Anreise fast nichts. Aber selbst mit einem Benziner ist es mit der Familie günstiger als mit der Bahn. Leider“, sagt er. Zudem sei die Bahnanreise mit kleinen Kindern und dem vielen Gepäck doch etwas anstrengend. „Das sollten sie komfortabler machen, auch im Nachtzug“, meint der Niederländer. Vor drei Wochen war er mit Freunden im Zillertal. „Da sind wir mit dem Nachtzug gefahren, da meine Freunde alle das Bahnfahren bevorzugen, weil es die klimaschonendste Anreise ist“, sagt er. Was er kritisch sieht: „Dass so viele kostengünstig im Firmenwagen anreisen.“

Umweltbewusste Großstädter wie Verburg trifft man einige im Boutique-Hotel Mari Pop in Ried. Hier setzt man auf Nachhaltigkeit und zieht schon mit dem veganen Speiseangebot eine junge, moderne Gästeschicht an. „Viele haben gar kein Auto mehr oder keinen Führerschein“, sagt Sil via Gschößer, die mit ihrem Lebensgefährten Markus Rist das 100-Betten-Haus führt. Sie habe sich gewundert, wie viele Paare mit dem Zug anreisten und ganz selbstverständlich vom Bahnhof einige hundert Meter bergauf zum Hotel gingen. Seit Juli belohnt sie nun Bus- und Bahnanreisende mit einer zehnprozentigen Ermäßigung auf die Übernachtung mit Halbpension. Bei Preisen ab 140 Euro pro Person/Nacht zahlt sich das aus. Diese so genannte Green Rate ist nur direkt über die Hotel-Homepage buchbar. „Seit Juli waren 1139 Green-Rate-Bucher bei uns im Haus“, zieht Gschößer zufrieden Zwischenbilanz über ihren Beitrag gegen den Stau. Nicht eingerechnet sind all jene Öffi-Nutzer, die über Buchungsplattformen buchten. Doch das Hotel gewährt auch ihnen bei Vorlage des Fahrscheins den zehnprozentigen Nachlass.