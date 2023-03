„Telfer Humanitas-Preis“: Feuerwehr der Menschlichkeit ausgezeichnet

Dem Mitmenschen hat sich auch Klara Juen verschrieben. Sie war „Großmutter für die Kindergartenkinder“, hatte immer „ein offenes Ohr für die Jungen und strickte wahrscheinlich schon eine komplette Lkw-Ladung an Babypatschen, Kappen und Kuscheltieren für die Neugeborenen in Telfs“. „Sie ist ein Mensch, der nicht nur Gutes tut, sondern einfach guttut“, hieß es am vergangenen Wochenende.

In der Kategorie „Vereine und Initiativen“ wurde der „Verein Neustart – das Telfer Ehrenamtlichen-Team der Bewährungshilfe“ ausgezeichnet: Er betreute in den 19 Jahren seines Bestehens schon 400 Klienten und half ihnen dabei, ihre „zweite Chance“ im Leben auch zu nutzen. In der Kategorie „Unternehmen und Institutionen“ wurde der Diakonie Flüchtlingsdienst vor den Vorhang geholt, der geflüchteten Menschen in allen Lebensbereichen unter die Arme greift.