Kräftiges Umsatzplus für Südtiroler Waffelhersteller Loacker

Der Südtiroler Waffelhersteller legte beim Umsatz 2022 um 12 % auf 418 Mio. Euro zu und will weiter wachsen.

Bozen, Heinfels – Die Corona-Krise scheint beim Südtiroler Waffelhersteller endgültig verdaut: Loacker erwirtschaftete im Vorjahr einen Gesamtumsatz von 418 Mio. Euro, was einer Steigerung von 12 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bereits im Jahr zuvor war der Umsatz um 9 Prozent gestiegen, nachdem Loacker 2020 pandemiebedingt einen Rückgang hinnehmen musste. Das Unternehmen mit einem großen Produktionsstandort in Osttirol hat Filialen und Vertriebspartner in gut 100 Ländern und beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter.





Am meisten Waffeln verkauft hat Loacker 2022 im Mittleren Osten, der mit 103,8 Mio. Euro Umsatz einen großen Anteil des Auslandsmarktes ausmacht. In Nordamerika sei der Umsatz kontinuierlich auf 43,6 Mio. Euro gewachsen. Auch Südostasien mit 34,2 Mio. Euro war wichtig für das Unternehmen. An der Spitze der Länderliste steht nach wie vor Italien, gefolgt von Saudi-Arabien, USA, Israel und China. Verarbeitet wurden im Vorjahr rund 10.000 Tonnen Mehl, mehr als 1 Mrd. Einheiten wurden produziert und insgesamt rund 38.346 Tonnen Produkte verkauft.