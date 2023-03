E-Control: Gas- und Stromversorgung auf absehbare Zeit gesichert

Wien – In Österreich muss man sich für die nächsten Monate keine Sorgen machen, dass es zu wenig Gas oder Strom geben könnte, und auch Angst vor einem Blackout, also einem unerwarteten Ausfall größerer Teile des europäischen Stromnetzes, ist unbegründet, sagt E-Control-Vorstand Alfons Haber. Das Risiko dafür sei in den letzten Jahren auch nicht gestiegen. Aktuell angebotene Gastarife seien zum Teil schon günstiger als Bestandstarife, beim Strom sei es noch nicht ganz so weit.

„Es ist jetzt schon so, dass die günstigsten Gaspreise, die man am Markt bekommt, um einiges günstiger sind als die Bestandstarife", sagte Mayer. „Spätestens seit Anfang Februar ist es so, dass man bessere Tarife am Markt bekommt, als typischerweise ein alter Vertrag geliefert hat. Beim Strom ist es noch nicht so weit. Der Durchschnitt der Bestandstarife ist noch immer leicht besser als das Beste, das man auf dem Markt bekommen kann." Bei Strom gebe es also „noch Luft nach unten". Aber auch bei Gas sollte es noch weiter nach unten gehen, meint Mayer. „Deshalb gehen wir davon aus, dass sich da noch einiges tut in den nächsten Wochen."