Mit etwas Glück einen Dyson Airwrap™ Haarstyler gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Ich bestelle das ePaper-Testabo der Tiroler Tageszeitung, welches nach 4 Wochen automatisch endet. Dieses Angebot ist bis zum 08.03.2023 im Bundesland Tirol gültig. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich, bis spätestens 10.03.2023, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 17.03.2023. Unter allen teilnehmenden Testabonnenten und Abonnenten wird ein Dyson Airwrap™ Haarstyler verlost. Beschreibung Dyson Airwrap: Dieses Produkt ist für mittellanges bis langes Haar geeignet; 3 Temperaturstufen und Taste für die Kaltstufe (28 °C); Aufsätze: Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish, langer AirwrapTM Lockenaufsatz 30 mm, langer AirwrapTM Lockenaufsatz 40 mm, runde Volumenbürste, feste Smoothing Bürste, weiche Smoothing Bürste; Besondere Merkmale: Misst die Temperatur bis zu 40-mal pro Sekunde; Abnehmbare Filtermanschette; LED-Anzeige; 3 Luftstromstufen, Primärströmung 13 Liter/Minute; Trocknungszeit 3.74 g/Min.; Lautstärke: 82 dB (A); Farbe (laut Hersteller): Violettblau und Rosé. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.