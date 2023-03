Auftaktsiege für Graz und Kitzbühel

Linz, Kitzbühel – Die Graz99ers und Fehervar starteten gestern mit Siegen in die Pre-Play-offs der ICE Hockey League. Die Steirer gewannen bei den höher gesetzten Black Wings in Linz Spiel eins der „best of three“-Serie mit 4:2 (0:2, 3:0, 1:0). Fehervar besiegte daheim Asiago mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Die Grazer können sich nun am Freitag (19.30 Uhr) daheim das Viertelfinal-Ticket sichern, die Ungarn müssen nach Italien. Ein allfälliges drittes Spiel würde am Sonntag stattfinden