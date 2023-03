Aigner-Geschwister legten in Kitzbühel nach

Kitzbühel – Zweiter Paraski-Weltcup in Kitzbühel, nächster Sieg für Österreichs Athleten: Auch im zweiten Slalom am Ganslernhang lachten die Lokalmatadore vom obersten Stockerl. Bei den sehbehinderten Frauen führte Veronika Aigner einen ÖSV-Doppelsieg vor der gestrigen Gewinnerin Elina Stary an. Bei den sehbehinderten Männern feierte Johannes Aigner bereits seinen zwölften Saisonsieg im Weltcup.