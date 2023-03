Verlorener Rechtsstreit: Zähneknirschen in Sölden wegen Tiwag

Vergangene Woche gab es dazu eine Präsentation durch Tiwag-Projektleiter Wolfgang Stroppa und den technischen Vorstand der Tiwag, Alexander Speckle, für die Sölder Gemeinderäte. „Es handelte sich dabei um eine Information aus erster Hand das Projekt Kaunertal II betreffend“, bestätigt BM Ernst Schöpf. Er will dadurch die „frisch in der Politik angekommenen Gemeinderäte“ auf denselben Wissensstand gebracht sehen, wie ihn z. B. bereits die Ötztaler Bürgermeister haben, denen der Kraftwerksausbau ebenso vorgetragen wurde.

„Es hat sich eine Diskussion entwickelt und am Ende waren es drei Stunden, in denen die Tiwag-Vertreter Rede und Antwort gestanden sind“, bestätigt etwa GR Andreas Gstrein. Seiner Meinung nach habe die Reputation der Tiwag in den vergangenen Jahren stark gelitten, da teils unsensibel vorgegangen worden sei.